PSG - Malaise : Les vérités de Juan Bernat sur son énorme calvaire avec le PSG !

Publié le 31 octobre 2021 à 15h30 par T.M.

Il aura donc fallu attendre plus d’un an pour revoir Juan Bernat avec le maillot du PSG. Gravement blessé au genou, l’Espagnol a mis énormément de temps avant de revenir à la compétition. Une épreuve évoquée par le latéral parisien.

Recruté au Bayern Munich en 2018, Juan Bernat a rapidement fait taire ses détracteurs pour s’imposer comme l’un des joueurs les plus importants du PSG. Au poste de latéral gauche, l’Espagnol apportait énormément au club de la capitale, notamment sur le plan offensif. Toutefois, cette belle histoire a connu un terrible coup d’arrêt en septembre 2020. En effet, face à Metz, Bernat s’est rompu les ligaments du genou gauche. Une terrible blessure qui a posé d’énormes problèmes au joueur de 28 ans. En effet, la récupération du Parisien aura été très longue et il a finalement attendu plus d’un an pour le revoir sur un terrain. Ce n’est que très récemment que Juan Bernat a repris la compétition avec le PSG.

« Ça a été une très longue année »