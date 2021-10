Foot - PSG

PSG - Malaise : Tebas, presse espagnole… Le PSG affiche une certitude avec Sergio Ramos !

Publié le 31 octobre 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que Leonardo expliquait que la presse française fait le jeu de la presse espagnole avec Sergio Ramos, le PSG serait persuadé que le foot espagnol profite de la situation pour s’attaquer à lui.

« La presse espagnole dit qu'il y a un problème avec Ramos et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire qu’il est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on le sait », a lâché Leonardo ce vendredi soir au sortir du match contre le LOSC. Ce faisant, le directeur sportif du PSG a tenu à appeler au calme au sujet de Sergio Ramos, qui n’a toujours pas été en mesure de disputer la moindre minute de jeu avec le club parisien en raison de ses soucis aux mollets. Selon Leonardo, c’est surtout la presse espagnole qui manipulerait quelque peu l’opinion en s’attaquant au cas de Sergio Ramos.

Sergio Ramos, une arme contre le PSG en Espagne ?