Foot - PSG

PSG - Polémique : Une grosse explication révélée entre Leonardo et Icardi !

Publié le 31 octobre 2021 à 9h45 par T.M.

Ces derniers jours, l’extra-sportif a fait énormément parler au PSG, notamment le cas de Mauro Icardi. De quoi donner lieu à une explication entre l’Argentin et Leonardo.

Alors que le PSG avait l’habitude de traverser la traditionnel crise de novembre, cette fois, les turbulences arrivent un peu plus tôt que prévu aux abords du Parc des Princes. En effet, dans la capitale, les sujets de polémiques ont été nombreux ces derniers jours, à l’instar notamment de Mauricio Pochettino, de Neymar, mais aussi et surtout Mauro Icardi. L’Argentin a ainsi énormément fait parler de lui pour de l’extra-sportif avec le rocambolesque feuilleton concernant sa séparation ou non avec sa femme Wanda Nara.

Une mise au point !