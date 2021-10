Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès valide le grand choix de Pochettino face au LOSC !

Publié le 30 octobre 2021 à 18h45 par T.M.

Alors que le LOSC a donné du fil à retordre au PSG, Mauricio Pochettino a su trouver la solution pour inverser la tendance. Et Pierre Ménès a souligné la grande décision de l’Argentin.

Malgré ses efforts, le LOSC n’a pas réussi à faire tomber le PSG. Par l'intermédiaire de Jonathan David, les Dogues avaient pourtant ouvert le score, mais en fin de match, les hommes de Mauricio Pochettino a renversé la tendance grâce à des buts de Marquinhos et Angel Di Maria. Et pour le PSG, tout s’est mieux passé notamment après un choix fort de la part de son entraîneur, qui a décidé de changer de dispositif et de passer à 3 défenseurs centraux.

« Pochettino a fait un choix tactique intelligent »