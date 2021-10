Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo vole au secours de Sergio Ramos !

Publié le 30 octobre 2021 à 9h10 par H.G.

Alors que des voix commencent à s’élever contre Sergio Ramos, qui n’a toujours pas fait ses débuts avec le PSG, Leonardo affirme que c’est la presse espagnole qui a tendance à manipuler l’opinion.

Arrivé cet été au PSG en signant un contrat de deux ans à la suite de son départ du Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas réalisé la moindre apparition en endossant la tunique parisienne. Freiné par des soucis aux mollets, l’international espagnol travaille toujours en individuel, bien que les choses commenceraient peu à peu à enfin s’améliorer et qu'une reprise avec le groupe pourrait bientôt devenir d'actualité. Il n’empêche que cette situation a engendrer à l’encontre de Sergio Ramos et de son état physique jugé très préoccupant.

« Vous jouez le jeu de la presse espagnole »