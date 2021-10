Foot - PSG

PSG : Zlatan Ibrahimovic lâche d’énormes conseils à Kylian Mbappé !

Publié le 31 octobre 2021 à 12h45 par T.M.

Si Kylian Mbappé est déjà parmi les meilleurs joueurs du monde, Zlatan Ibrahimovic le voit aller encore plus haut. Et pour cela, le Suédois a conseillé le joyau du PSG.

Entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a porté le maillot du PSG, lançant le projet des Qataris et installant le club de la capitale parmi les meilleurs d’Europe. Désormais, c’est notamment Kylian Mbappé qui entretient cette réputation. Avec le Français, le PSG dispose de l’un des meilleurs du monde actuellement, et peut-être même du meilleur pour les années à venir, une fois que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo auront raccroché. Mbappé a donc tout pour s’installer sur le trône de la planète football et pour asseoir sa domination, le Parisien a pu compter sur les conseils d’Ibrahimovic.

« Il est trop dans un confort, dans sa zone »