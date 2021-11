Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces nouvelles révélations sur la situation de Sergio Ramos !

Publié le 2 novembre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le cas de Sergio Ramos commence à réellement devenir un sujet d’inquiétude parmi les observateurs du PSG, le club de la capitale voudrait encore rester confiant quant à ses chances d’effectuer son retour à la compétition prochainement.

Son arrivée avait pour but d’apporter une solution supplémentaire à Mauricio Pochettino en défense centrale, mais tout ne se passe vraiment pas comme prévu. En effet, présent dans l’effectif du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu depuis son arrivée et s’entraine toujours en individuel. Pire, aucune date précise n’a encore été fixée pour son retour à la compétition dans le dernier point médical du PSG datant de ce mardi, le club expliquant simplement qu’il « continue son entraînement individuel sur le terrain et retrouvera le groupe dans les prochains jours ». De ce fait, l’inquiétude commence logiquement à monter parmi les observateurs du PSG, et il en irait de même au sein du club de la capitale.

Le PSG veut encore croire en Sergio Ramos