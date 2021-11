Foot - PSG

PSG : MSN, MNM… La réponse de Lionel Messi aux comparaisons !

Publié le 1 novembre 2021 à 22h10 par H.G.

Alors qu’il a l’occasion de former un trio de rêve au PSG aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, Lionel Messi refuse de le comparer à celui qu’il formait au FC Barcelone avec le Brésilien et Luis Suarez.

Arrivé cet été au PSG à la suite de la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi a désormais l’occasion d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar au sein de l’attaque parisienne. Et aux yeux de nombreux observateurs, cette MNM peut rappeler la MSN du FC Barcelone, composée de La Pulga , de Neymar et de Luis Suarez entre 2014 et 2017. Cependant, de son côté, Leo Messi refuse de comparer les deux trios du Barça et du PSG dans la mesure où il estime que ceux-ci sont très différents en raison des profils de Luis Suarez et de Kylian Mbappé.

« Il est difficile de comparer »