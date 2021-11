Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara rebat les cartes pour l’avenir d’Icardi !

Publié le 3 novembre 2021 à 14h15 par A.C.

Les tensions entre Mauro Icardi et Wanda Nara, qui n’est autre que son agent, pourraient avoir des répercussions sur son avenir au paris Saint-Germain.

On prend les même et on recommence. Alors que tout semblait être rentré dans l’ordre entre Wanda Nara et Mauro Icardi, la presse argentine récemment relancé la polémique. Olé annonce en effet que la compagne de l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait une nouvelle fois quitté leur domicile dans la capitale, retrouvant Milan, où les deux possèderaient un appartement. Normalement, ce genre de problème reste dans le privé, mais il ne fait oublier que Wanda Nara est également l’agent d’Icardi et une séparation pourrait avoir des grosses répercussions sur la suite de sa carrière.

La Juve et l’AC Milan se frottent à nouveau les mains