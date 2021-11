Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros désaccord entre Xavi et Laporta ?

Publié le 3 novembre 2021 à 14h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone s'activerait en coulisses pour faire de Xavi son nouvel entraîneur, l'Espagnol aurait une exigence quant à la composition de son staff. Une demande avec laquelle le Barça ne serait pas d'accord.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a vécu un été très mouvementé, notamment à cause des énormes problèmes financiers des Blaugrana , mais aussi avec le départ marquant de Lionel Messi au PSG. Après un début de saison mitigé, le Barça vit désormais une période automnale tout aussi animée. Ronald Koeman s'est fait évincer de son poste d'entraîneur par Joan Laporta après les mauvais résultats du technicien néerlandais en Liga et en Ligue des champions. Ce mercredi, comme l'a révélé la RAC 1 , une délégation du Barça se serait ainsi envolée pour le Qatar afin de parvenir au recrutement de Xavi, dont le nom revient avec insistance en Catalogne pour succéder à Koeman.

La question du staff pose problème