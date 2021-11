Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta ne veut pas laisser Xavi tout seul !

Publié le 3 novembre 2021 à 11h10 par A.C.

Ancienne idole du Camp Nou, Xavi est le grand favori pour prendre les rênes du FC Barcelone.

Tout pourrait aller très vite. Ce mardi soir, Sergi Barjuan pourrait bien avoir disputé son deuxième et dernier match en tant que coach intérimaire du FC Barcelone face au Dynamo KIev (0-1). Les médias catalans assurent en effet qu’un nouvel entraineur devrait bientôt être nommé, qui ne serait autre que Xavi. La RAC1 a d’ailleurs annoncé que le vice-président Rafa Yuste et le directeur exécutif Mateu Alemany se seraient envolés ce mercredi pour le Qatar, afin rencontrer l’entraineur d’Al Sadd et le convaincre de revenir au Barça, club qu’il a quitté en 2015.

Jordi Cruyff, premier allié de Xavi à Barcelone ?