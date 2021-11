Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est déjà attendu au Barça !

Publié le 3 novembre 2021 à 9h30 par A.C.

Toujours à Al Sadd, Xavi pourrait bientôt faire son grand retour au FC Barcelone, pour y remplacer Ronald Koeman.

Voilà désormais plus d’une semaine que le FC Barcelone n’a plus de véritable entraineur. Sergi Barjuan a dirigé l’équipe lors des deux dernières rencontres, en Liga puis en Ligue des Champions, mais il devrait vraisemblablement laisser sa place et revenir sur le banc du Barça B. Cela pourrait arriver plus vite que prévu ! Ces derniers jours, la presse catalane semble s’être emballées autour d’une arrivée de Xavi, dont le contrat serait déjà prêt et qui pourrait bien diriger son dernier match avec Al Sadd, ce mercredi.

Xavi sur le banc du Barça dès ce samedi ?