Mercato - Barcelone : Pour la succession de Koeman, ça brûle !

Publié le 2 novembre 2021 à 21h00 par Th.B.

Piste prioritaire du FC Barcelone dans le cadre de la succession de Ronald Koeman, Xavi Hernandez semblerait se rapprocher du Barça qui ferait le déplacement à Doha afin de boucler cette opération avec Al-Sadd. Explications.

Cela va faire un peu moins d’une semaine que le FC Barcelone a remercié Ronald Koeman. Pour autant, le remplaçant du technicien néerlandais n’est toujours pas connu bien que Xavi Hernandez semble tout proche de déposer ses valises en Catalogne. En attendant, Sergi Barjuan assure l’intérim alors que Joan Laporta refuserait de se rendre à Doha afin de discuter avec Al-Sadd concernant l’opération Xavi selon Tv3 alors que le club qatari réclamerait la présence du président du FC Barcelone. De quoi compliquer ce dossier brûlant ? Pas vraiment.

Plus que quelques détails à régler pour Xavi