Mercato - Barcelone : Les priorités de Xavi sont déjà connues !

Publié le 3 novembre 2021 à 4h15 par T.M.

Pas encore débarquer au FC Barcelone, Xavi aurait déjà visiblement quelques idées en tête pour renforcer le club catalan à l’avenir.

Après avoir remercié Ronald Koeman, le FC Barcelone s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur, nommant en attendant Sergi Barjuan pour assurer l’intérim. Un technicien est donc attendu très prochainement en Catalogne et actuellement, tous les regards se tournent vers Xavi. De jour en jour, le retour de l’Espagnol au Barça se précise bien qu’un accord n’a toujours pas été trouvé avec Al Sadd, actuel club de Xavi. Les négociations se dérouleraient donc en coulisse et cela n’empêcherait pas celui qu’on annonce comme le futur entraîneur du FC Barcelone de se pencher déjà sur la question du recrutement.

Le Barça version Xavi !