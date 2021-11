Foot - PSG

PSG - Malaise : La presse argentine relance le feuilleton Icardi !

Publié le 3 novembre 2021 à 12h45 par A.C.

Alors que tout semblait être rentré dans l’ordre, Mauro Icardi se confronterait à des nouveaux problèmes avec Wanda Nara, sa compagne et agent.

C’est un feuilleton qui a animé ces dernières semaines. Couple très médiatique, qui adore partager des moments de sa vie sur les réseaux sociaux, Wanda Nara et Mauro Icardi ont connu des grosses tensions. Une séparation a même été évoquée... avant que tout ne revienne à la normale. L’attaquant du Paris Saint-Germain se serait réconcilié avec sa compagne, qui gère également sa carrière depuis 2015, mais cette affaire aurait laissé des traces. L’Équipe a notamment laissé entendre qu’au sein du PSG on aurait été agacé par toute cette polémique, ce qui serait notamment le cas du directeur sportif Leonardo.

Wanda Nara aurait à nouveau quitté Paris... et Icardi