Foot - PSG

PSG - Malaise : Les vérités de Wijnaldum sur ses difficultés au PSG !

Publié le 2 novembre 2021 à 21h15 par T.M.

Arrivé au PSG cet été, Georginio Wijnaldum n’a pas encore réussi à trouver sa place. Des difficultés évoquées par la recrue estivale parisienne.

C’est donc avec Georginio Wijnaldum que le PSG a lancé son mercato estival XXL. Libre après son départ de Liverpool, le Néerlandais a finalement préféré rejoindre le club de la capitale au FC Barcelone. Un gros coup de la part du PSG qui s’est renforcé dans l’entrejeu. Toutefois, pour le moment, l’apport de Wijnaldum n’est pas énorme, à tel point que lors des derniers matchs, il a le plus souvent été sur le banc de touche.

« C'est un nouveau début pour moi »