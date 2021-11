Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino annonce la couleur pour Lionel Messi !

Publié le 2 novembre 2021 à 18h10 par T.M.

Blessé, Lionel Messi ne sera pas de la partie face au RB Leipzig. Et au PSG, on espère retrouver au plus l’Argentin.

Face au LOSC, Lionel Messi ne sera donc resté que 45 minutes sur la pelouse. En effet, touché, l’Argentin a été sorti par précaution par Mauricio Pochettino. Un pépin physique qui va toutefois priver le sextuple Ballon d’Or du prochain match de Ligue des Champions du PSG. Ce mercredi, le club de la capitale affronte le RB Leipzig en Allemagne et Messi ne pourra pas tenir sa place. Et qu’en est-il de sa présence pour les prochains matchs du PSG ?

« On espère que l’évolution sera bonne »