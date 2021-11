Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Pastore lâche ses vérités sur le malaise Lionel Messi !

Publié le 2 novembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors que Lionel Messi connaît des débuts poussifs au PSG, Javier Pastore ne se fait aucun souci pour l'intégration de La Pulga à Paris.

Cet été, le PSG a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Lionel Messi. En effet, alors que le FC Barcelone n'a pas été en mesure de prolonger le contrat de son numéro 10, le club parisien a attiré libre La Pulga en lui faisant signer un bail de deux saisons, avec une supplémentaire en option. Cependant, les débuts de Lionel Messi au PSG ne répondent pas totalement aux attentes. Et pour cause, le nouveau numéro 30 parisien est toujours muet en Ligue 1 ce qui peut paraître complètement fou. Certes, avec ses trois buts en Ligue des Champions, Lionel Messi s'est bien rattrapé, mais c'est encore loin de répondre aux attentes suscitées par le PSG. Il faut dire que c'est la première fois de sa carrière que l'Argentin quitte la Catalogne. Par conséquent, Javier Pastore n'est pas particulièrement inquiet. « C’est normal que ce changement soit difficile, surtout que c’est son premier. Moi, j'étais déjà passé de l'Argentine à l'Italie puis de l'Italie à la France alors que c’est tout nouveau pour lui », assure El Flaco dans une interview accordée à beIN SPORTS .

Pastore monte au créneau pour Messi