Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour Ousmane Dembélé !

Publié le 2 novembre 2021 à 14h00 par A.M.

D'abord réticent à l'idée de prolonger son contrat, Ousmane Dembélé aurait finalement changé d'avis et serait désormais disposé à étendre son bail.

Absent depuis sa blessure à l'Euro avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé s'apprête enfin à faire son grand retour avec le FC Barcelone. L'ancien Rennais est dans le groupe du Barça pour affronter le Dynamo Kiev ce mardi soir en Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour le club catalan qui pourrait très rapidement être suivie d'une autre grande nouvelle.

Dembélé accepte de prolonger !