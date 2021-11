Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé sacrifié pour une piste de Xavi ?

Publié le 1 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que Xavi Hernandez ferait de Kingsley Coman une priorité pour les prochains mercato, la venue de l’attaquant du Bayern Munich pourrait pousser Ousmane Dembélé vers la sortie.

Cela ne serait plus qu’une question de jours désormais. Dans la foulée de l’éviction de Ronald Koeman mercredi soir après une deuxième défaite de suite en Liga, les spéculations autour d’une arrivée de Xavi Hernandez à la tête de l’effectif du FC Barcelone se sont accélérées. Et l’ancienne gloire du Barça devrait quitter Al-Sadd en milieu de semaine et prendre les rênes de l’effectif de l’équipe première après la rencontre de Ligue des champions opposant le FC Barcelone au Dynamo Kiev.

La porte pour Dembélé en cas d’arrivée de Coman ?