Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum fait une annonce sur son intégration !

Publié le 2 novembre 2021 à 13h45 par A.M.

Arrivé cet été au PSG, Georginio Wijnaldum peine à retrouver son meilleur niveau, mais le Néerlandais justifie ses difficultés.

En fin de contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum semblait proche de rejoindre le FC Barcelone, avant de s'engager finalement avec le PSG. Sur le papier, cela ressemblait à un très joli coup, mais depuis le début de saison, l'international néerlandais peine à retrouver son meilleur niveau. Mais avant d'affronter le RB Leipzig en Ligue des Champions, Georginio Wijnaldum se confie sur ses débuts ainsi que le temps d'adaptation nécessaire pour les recrues parisiennes.

«Il faut du temps pour s'habituer les uns aux autres»