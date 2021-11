Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros aveu sur la signature de Lionel Messi à Paris !

Publié le 2 novembre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que le PSG a réussi à attirer Lionel Messi cet été, Javier Pastore reconnaît qu'il n'y aurait jamais cru.

Incapable de prolonger le contrat de Lionel Messi, le FC Barcelone n'a pu que subir le départ de la star argentine. Une opportunité historique que le PSG n'a évidemment pas laissé filer puisque Lionel Messi s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2023 avec à la clé une saison supplémentaire en option. Un évènement planétaire puisque personne ne s'attendait à ce que La Pulga quitte un jour le Barça comme l'avoue Javier Pastore.

«Personne ne croyait que Messi pouvait arriver au PSG»