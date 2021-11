Foot - PSG

PSG - Malaise : Avec Messi, Pochettino subit un vrai coup dur...

Publié le 2 novembre 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Lionel Messi sera absent pour le déplacement à Leipzig mercredi soir. Un vrai coup dur pour Mauricio Pochettino compte tenu de l'impact de La Pulga en Ligue des Champions depuis le début de saison.

Revenu de la dernière trêve internationale avec une gêne au genou, Lionel Messi était incertain pour affronter le LOSC vendredi soir. Mais l'ancien numéro 10 du FC Barcelone était bien titulaire sur la pelouse du Parc des Princes... avant d'être contraint de céder sa place à la mi-temps, trop handicapé par sa blessure. Et ce qui était craint a été confirmé puisque Lionel Messi sera bien forfait pour le déplacement à Leipzig mercredi soir en Ligue des Champions. « Il présente une gêne aux ischios-jambiers à gauche et une douleur au genou dans les suites d’une contusion », explique le PSG dans son traditionnel point médical ce mardi. Une absence qui risque de coûter cher au club de la capitale malgré le fait que Lionel Messi soit toujours muet en Ligue 1 depuis le début de saison.

Sans Messi en Ligue des Champions, ça change tout