PSG - Malaise : Deschamps envoie un énorme message à Kimpembe !

Publié le 4 novembre 2021 à 14h45 par A.M.

Critiqué depuis le début de saison, Presnel Kimpembe a de nouveau déçu mercredi soir contre le RB Leipzig (2-2), mais Didier Deschamps continue de compter sur lui.

Titulaire en puissance au PSG, Presnel Kimpembe rencontre toutefois des difficultés depuis le début de saison. Coupable de quelques errements par moment, le Titi parisien est très critiqué, et cela ne s'est pas arrangé mercredi soir avec le penalty provoqué dans les arrêts de jeu contre le RB Leipzig (2-2). Mais cela n'a pas empêché Didier Deschamps de le convoquer une nouvelle fois pour les deux prochains matches de l'équipe de France contre le Kazakhstan et la Finlande. Et le sélectionneur monte au créneau pour Presnel Kimpembe.

«Mais il faut aussi de très bonnes choses»