Foot - PSG

PSG : Malgré Wijnaldum et Donnarumma, le PSG accroché par Leipzig !

Publié le 3 novembre 2021 à 22h59 par La rédaction

Ce mercredi, le PSG n’a pas pu faire mieux qu’un match face au RB Leipzig (2-2).

Opposé à Leipzig ce mercredi, le PSG a eu énormément de mal à rentrer dans sa rencontre. Le début de match a été difficile avec une ouverture du score très rapide de la part de Christopher Nkunku et cela aurait pu être encore pire si Gianluigi Donnarumma n’avait pas arrêté le penalty d’André Silva. Le PSG s’en est ensuite remis à Georginio Wijnaldum, auteur d’un doublé. Et si on pensait que le club de la capitale se dirigeait vers une victoire, c’était sans compter sur un nouveau penalty sifflé dans les arrêts de jeu. Et face à Donnarumma, Szoboszlai n’a lui pas tremblé, permettant aux Allemands d’arracher le nul.