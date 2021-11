Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino est encore interpellé pour Messi !

Publié le 4 novembre 2021 à 2h30 par A.M.

Alors que Lionel Messi a essentiellement été utilisé à droite depuis le début de saison, Jérôme Rothen demande à Mauricio Pochettino de recentrer l'Argentin.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi peine à s'intégrer. S'il a inscrit trois buts importants en Ligue des Champions, il est toujours muet en Ligue 1. Une situation qui pourrait être due à sa position sur le terrain puisque Mauricio Pochettino se voit régulièrement reprocher la façon dont il utilise Lionel Messi, sur le côté droit, et non dans l'axe dans un secteur de jeu où Jérôme Rothen aimerait voir La Pulga .

«Messi doit retrouver l’axe et sa liberté»