PSG : Un malaise avec Neymar au PSG ? La réponse !

Publié le 2 novembre 2021 à 21h10 par T.M.

Actuellement, Neymar n’est clairement pas dans la meilleure forme de sa carrière. Néanmoins, au PSG, on ne s’inquiéterait pas forcément…

Le cas Neymar fait énormément parler depuis le début de la saison. Alors que le Brésilien est censé porter le PSG sur ses épaules, son niveau laisse clairement à désirer. Sur le terrain, le joueur de Mauricio Pochettino a énormément de déchet et ses bonnes performances sont aujourd’hui très rares. A cela, il faut également ajouter une hygiène de vie qui ne serait pas la meilleure. De quoi faire naitre de nombreuses critiques à l’encontre de Neymar, au coeur de toutes les interrogations.

Le PSG est derrière Neymar !