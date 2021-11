Foot - PSG

PSG - Malaise : L'aveu d'impuissance de Pochettino sur Messi...

Publié le 5 novembre 2021 à 15h15 par La rédaction

Malgré sa blessure, Lionel Messi a été convoqué par Lionel Scaloni afin de disputer les deux prochaines rencontres de l'Argentine. Une situation qui ne rassure pas Mauricio Pochettino.

Absent lors du déplacement du PSG en Allemagne pour affronter le RB Leipzig, Lionel Messi sera de nouveau forfait pour affronter Bordeaux samedi soir. Par le biais de son traditionnel point médical, le PSG a ainsi annonce que « Lionel Messi a poursuivi ses soins au Centre d'Entraînement Ooredoo ce matin pour ses douleurs au genou et sa gêne aux ischio-jambiers . » Et pourtant, l'international argentin sera présent en Argentine pour disputer les deux matches de l'Albiceleste contre l'Uruguay et le Brésil.

«Et Léo arrive lui dans la période où il va être de nouveau disponible..»