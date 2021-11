Foot - PSG

PSG - Malaise : Giroud lâche ses vérités sur les tensions avec Mbappé !

Publié le 5 novembre 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que la relation entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud avait fait couler beaucoup d’encre cet été, l’attaquant de l’AC Milan a tenu à enterrer pour de bon la polémique.

D’ordinaire si calme dans sa vie de groupe, l’Equipe de France a vu naitre une polémique en raison d’une brouille publique entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Le premier avait effectivement expliqué qu’il se sentait isolé dans le jeu des Bleus, et de nombreux observateurs avaient vu dans ses propos une attaque directe à l'encontre de l’attaquant du PSG. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas caché avoir été « affecté » par la sortie de son coéquipier. Seulement voilà, quelques mois plus tard, le buteur de l’AC Milan a tenu à mettre les choses au clair pour de bon, expliquant que cette broutille avec Kylian Mbappé n’a pas duré longtemps.

« C'était l'histoire de quarante-huit heures puis on est passés à autre chose »