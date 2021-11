Foot - PSG

PSG - Malaise : Blessure, Argentine… Le PSG est impuissant pour Leo Messi !

Publié le 5 novembre 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 5 novembre 2021 à 18h35

Alors que Leo Messi va une nouvelle fois manquer un match du PSG avant de partir en Argentine, le club de la capitale n’a pas caché son agacement face à la situation.

Touché aux adducteurs ainsi qu’au genou, Leo Messi va manquer un deuxième match de suite avec le PSG ce samedi soir. En effet, après le déplacement à Leipzig cette semaine en Ligue des champions, l’international argentin va devoir faire l’impasse sur la rencontre opposant le club de la capitale aux Girondins de Bordeaux comme l’a annoncé l’écurie parisienne ce vendredi en milieu d’après-midi. Mais malgré son état de santé qui ne préoccuperait pas le PSG, Leo Messi s’envolera bien en direction de l’Argentine pour le rassemblement de son équipe nationale pour la prochaine trêve. Et cela ne manque pas de frustrer Mauricio Pochettino…

« Léo arrive dans la période où il va être de nouveau disponible »