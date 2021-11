Foot - PSG

PSG - Malaise : Les révélations de la presse argentine sur l’état de Messi !

Publié le 5 novembre 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que Leo Messi s’est rendu à Madrid ce jeudi, la presse argentine croit savoir quel traitement a exactement reçu l’attaquant du PSG à cette occasion.

Touché au genou et aux adducteurs, Leo Messi est d’ores et déjà forfait pour le match du PSG contre Bordeaux prévu ce samedi soir après avoir manqué le déplacement à Leipzig en milieu de semaine pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de Ligue des champions. À l’heure actuelle, l’international argentin poursuit son protocole de soins pour revenir à la compétition le plus vite possible, et cela l’a conduit à effectuer un crochet à Madrid ce jeudi au sein d’une clinique où il a ses habitudes. Et à cette occasion, Leo Messi y aurait reçu un traitement médical bien précis…

Leo Messi a reçu une injection de plasma riche en plaquettes