PSG - Malaise : Neymar reçoit de nouveaux messages forts en interne !

Publié le 5 novembre 2021 à 17h30 par H.G. mis à jour le 5 novembre 2021 à 17h33

Alors que Neymar a fait l’objet de nombreuses critiques au cours des dernières semaines, l’international brésilien voit le PSG être clairement de son côté dans ce contexte.

Le moins que l’on puisse dire est que Neymar n’a pas connu un début de saison aisé. Et pour cause, l’international brésilien de 29 ans a été critiqué pour ses performances en demi-teintes, lui qui a mis du temps pour lancer la machine même si ses dernières sorties montrent qu’il est en train de monter en puissance. Parallèlement, une inquiétude de nombreux observateurs a suivi la pâturions de ses propos à l’occasion d’un entretien accordé à DAZN , au cours duquel il expliquait que la Coupe du monde 2022 pourrait être sa dernière dans la mesure où il ne sait pas s’il sera encore capable de supporter la pression sur son dos avec sa sélection nationale. Certains se sont alors demandés si Neymar était encore pleinement concentré sur le football, lui qui est sous contrat au PSG jusqu’en 2025. Et même si l’ancien joueur du FC Barcelone a clarifié les choses par la suite, les critiques à son encontre ne se sont pas vraiment calmées.

« Je suis satisfait de Neymar »