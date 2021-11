Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà fixé pour sa nouvelle piste offensive !

Publié le 5 novembre 2021 à 20h15 par D.M.

Le PSG ferait partie des nombreuses équipes qui suivent les prestations de Charles de Ketelaere. Mais le club parisien va devoir attendre la fin de la saison avant de tenter le coup dans ce dossier.

Agé seulement de 20 ans, Charles de Ketelaere affole l’Europe ! Grand espoir du football belge, le jeune attaquant intéresse de nombreuses équipes et notamment le PSG. Comme l’indique l’ Het Laatste Nieuws , le club parisien penserait au joueur du Club Brugge, tout comme le Real Madrid, la Juventus, le Milan AC, le Napoli, mais aussi plusieurs formations de Premier League dont les noms n’ont pas filtré. Et une équipe serait prête à passer à l’action dans ce dossier De Ketelaere dans les prochains mois.

Pas de départ cet hiver pour De Ketelaere