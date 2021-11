Foot - PSG

PSG : Donnarumma, Navas… Mauricio Pochettino a trouvé la solution miracle !

Publié le 6 novembre 2021 à 15h30 par H.G.

Alors que beaucoup d’observateurs craignaient que la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma provoque des tensions, Mauricio Pochettino semble avoir réussi à apaiser les choses en coulisses pour l’instant.

En s’attachant les services de Gianluigi Donnarumma cet été, le PSG ne s’était pas seulement attaché les services de l’un des meilleurs jeunes gardiens au monde, si ce n’est le meilleur. Non, par la même occasion, le club parisien a offert un joli casse-tête à Mauricio Pochettino. Ce dernier doit effectivement composer avec les égos du portier italien et Keylor Navas, ce dernier étant jusque-là le titulaire indiscutable au poste. Ainsi, pour tenter de satisfaire tout le monde, l’entraîneur du PSG a décidé de miser sur une forme d’alternance : l’un joue deux ou trois matchs de suite, avant que le second prenne le relai pour la même durée, et ainsi de suite.

L’alternance de Mauricio Pochettino fonctionne !