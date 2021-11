Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce nouveau constat accablant sur Kimpembe...

Publié le 7 novembre 2021 à 2h30 par A.M.

Vivement critiqué ces derniers jours, Presnel Kimpembe traverse une période délicate. Et Didier Roustan en rajoute une couche.

A l'image du penalty concédé dans les arrêts de jeu contre le RB Leipzig (2-2), Presnel Kimpembe traverse un début de saison mitigé. En conférence de presse, Didier Deschamps estimait qu'il avait peut-être besoin de souffler : « Presnel ne fait pas tout bien. Il fait partie de ces joueurs qui enchaînent tous les matchs. Peut-être un peu trop, certainement. Quand on est au PSG, il faut gagner n'importe quel match. Donc Pochettino met l'équipe qui lui permet d'obtenir les résultats . » Mais pour Didier Roustan, le problème est plus important.

«Il a des absences qui coûtent très cher ou qui peuvent coûter très cher»