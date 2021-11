Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino envoie un message clair à Leonardo pour Xavi Simons !

Publié le 6 novembre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que la situation de Xavi Simons au PSG interpelle de nombreux observateurs, Mauricio Pochettino a quelque peu rejeté la faute sur Leonardo et la gestion de la direction parisienne. Explications.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Xavi Simons se dirige droit vers un départ libre. En effet, alors qu’il était annoncé il y a encore quelques mois que sa prolongation était en bonne voie, tout s’est inversé récemment. Et pour cause, cantonné à l’équipe de jeunes du PSG et voyant le peu de place que Mauricio Pochettino accorde aux jeunes issus du centre de formation parisien, le milieu néerlandais aurait des doutes quant à son avenir dans la capitale française. Ainsi, l’ancien joueur du FC Barcelone temporiserait sur sa prolongation selon les dernières indiscrétions rapportées par Fabrizio Romano. Ainsi, tout indique que le PSG est en passe de perdre son joueur gratuitement en fin de saison, et cela vaut de nombreuses critiques à Mauricio Pochettino, accusé de ne donner aucune opportunité à Xavi Simons malgré ses bonnes prestations lors de la préparation estivale.

Mauricio Pochettino dénonce «un problème de la structure»