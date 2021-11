Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino veut régler un gros problème avec Xavi Simons !

Publié le 6 novembre 2021 à 2h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons pourrait quitter le PSG. Mauricio Pochettino a évoqué son cas en conférence de presse.

Jamais convoqué cette saison par Mauricio Pochettino, Xavi Simons se poserait des questions sur son avenir. Et alors que son contrat s'achève en juin prochain, la menace d'un départ libre se précise. Conscient de la situation, l'entraîneur du PSG a été interrogé sur la situation du jeune néerlandais à l'occasion de son passage devant les médias. Et il justifie ses choix.

Pochettino justifie la gestion du cas Xavi Simons