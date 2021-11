Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Xavi Simons, c’est terminé !

Publié le 5 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons n’envisagerait pas de prolonger son aventure au PSG et aimerait aller chercher du temps de jeu dans un autre club européen.

Ayant fait la plupart de ses classes à la réputée Masia du FC Barcelone, Xavi Simons a cependant fait le choix de signer au PSG à l’été 2019 après avoir passé neuf saisons chez les équipes de jeunes du Barça . À Paris, le milieu de terrain de 18 ans néerlandais s’est imposé comme un cadre chez les U19 entraînés par Zoumana Camara. Néanmoins, son unique apparition chez les professionnels remonte à avril dernier lors de la rencontre opposant le PSG au RC Strasbourg. Et alors que son contrat arrivera à expiration en fin de saison, Simons aurait déjà tranché pour son avenir.

Xavi Simons aurait la tête ailleurs