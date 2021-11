Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de trafalgar préparé par Paul Pogba ?

Publié le 5 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Indécis quant à son avenir à l’instant T, Paul Pogba prévoirait d’étudier chacune de ses options et n’envisagerait de trancher à propos de son avenir qu’à l’approche de la fin de la saison.

Et si Paul Pogba était le prochain agent libre déniché par Leonardo ? À l’intersaison, le directeur sportif du PSG est parvenu à mettre la main sur pas moins de quatre joueurs dont les contrats avec leurs anciens clubs étaient arrivés à expiration. Et en marge du prochain mercato estival, le PSG semblerait s’être lancé sur les traces de joueurs se trouvant dans la même situation dont Paul Pogba. Et un départ de Manchester United serait plus que probable comme The Daily Telegraph le soulignait la semaine dernière. Néanmoins, tout resterait à faire dans cette opération.

Pogba pourrait jouer un sale tour au PSG en fin de saison !