Mercato - PSG : Paul Pogba aurait fait une terrible annonce en interne !

Publié le 4 novembre 2021 à 15h30 par D.M.

Paul Pogba ne serait pas particulièrement enthousiaste à l'idée de prolonger son contrat avec Manchester United, qui pourrait le vendre en janvier prochain. Le joueur privilégierait un départ vers la Juventus, tandis que sa femme choisirait une autre destination.

Paul Pogba est à la croisée des chemins. Agé de 28 ans, le milieu de terrain voit son bail avec Manchester United expirer à la fin de la saison et va devoir choisir entre prolonger son contrat et changer d'air. Interrogé sur l'avenir du joueur au début du mois de septembre par la RAI, son agent Mino Raiola avait fait le point sur ce dossier : « Le contrat de Pogba expire l'année prochaine. Nous parlerons à Manchester et nous verrons ». Les Red Devils aimeraient le conserver la saison prochaine, mais le joueur ne manque pas de prétendants sur le marché. Lors du dernier mercato estival déjà, plusieurs équipes européennes avaient frappé à sa porte comme le PSG. A la recherche d'un milieu de terrain, le club parisien avait entamé des négociations avec Mino Raiola, avant de finalement mettre de côté ce dossier après l'arrivée de Lionel Messi. Toutefois, à en croire la presse anglaise, le PSG voudrait toujours densifier son entrejeu et observerait toujours la situation de Paul Pogba, qui n'envisage pas un retour en France selon la presse italienne.

Pogba ne souhaite pas prolonger

Comme le confirme The Manchester Evening News ce jeudi, le départ de Paul Pogba ne fait plus grand doute. L'international français n'aurait toujours pas répondu favorablement à l'offre de prolongation transmise par Manchester United et ne devrait pas prolonger son contrat avec le club anglais. A en croire le média anglais, les Red Devils pourraient décider de la placer sur la liste des transferts en janvier prochain afin de récolter des liquidités. Mais où pourrait donc atterrir le milieu de terrain ? Ayant grandi en banlieue parisienne, le milieu de terrain pourrait ne pas rester insensible à l'intérêt du PSG. Mais selon les informations de la G azzetta dello Sport , Paul Pogba privilégierait plutôt un retour vers la Juventus, club au sein duquel il a évolué entre 2012 et 2016. « C'est sûr que Turin est resté dans son cœur et il se soucie beaucoup de ces choses-là. La possibilité de revenir à la Juventus existe mais cela dépend aussi de la Juve » avait d'ailleurs indiqué Mino Raiola. La Vielle Dame pourrait vendre Aaron Ramsey lors du prochain mercato hivernal afin de laisser la place à l'international français.

La femme de Pogba prête à dire oui au Real Madrid ?