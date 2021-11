Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba a fait une annonce fracassante à Raiola sur son avenir !

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba ne manquerait pas de prétendants. En effet, le PSG, le Real Madrid et la Juventus voudraient tous profiter de la situation du Français pour l'accueillir librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation, Paul Pogba aurait déjà annoncé à Mino Raiola qu'il voulait retrouver la Juve. Pour se faire, La Pioche serait prête à faire un gros effort. Et, de son côté, La Vieille Dame saurait déjà comment boucler le retour de Paul Pogba.

De retour à Manchester United depuis l'été 2016, Paul Pogba pourrait ne plus y faire long feu. En fin de contrat le 30 juin, La Pioche va quitter les Red Devils librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Conscients de la situation, le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient à l'affût pour boucler un coup XXL à 0€. Et pour le moment, il semblerait que La Vieille Dame soit en pole position sur ce dossier. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , divulguées ce mardi, Paul Pogba aurait déjà choisi sa prochaine destination. A en croire le média transalpin, La Pioche aurait rencontré Mino Raiola dernièrement et lui aurait annoncé dans quel club il voulait évoluer la saison prochaine. En effet, Paul Pogba aurait fait savoir à son agent qu'il avait une préférence pour la Juventus, devant le PSG et le Real Madrid. Et pour réaliser son souhait, l'ancien de la Juve serait prêt à faire un gros sacrifice.

D'après la Gazzetta dello Sport , Paul Pogba disposerait d'un contrat d'environ 14M€ nets annuels à Manchester United. En grande difficulté sur le plan économique, et notamment à cause du coronavirus, la Juventus n'aurait pas les épaules suffisamment solides pour assumer un tel salaire. Toutefois, les Bianconeri seraient très loin d'être hors jeu sur ce dossier. Comme l'a indiqué le média italien, la Juve peut profiter du décret de croissance italien. Grâce à lui, le club emmené par Massimiliano Allegri fait une économie d'impôts de 50%. Plus précisément, en offrant un contrat de 14M€ nets annuels à Paul Pogba, la Juventus ne paierait que 21M€ bruts au total, et non 28M€, ce qui n'est pas négligeable. Et pour arranger encore plus les affaires turinoises, La Pioche pourrait accepter de baisser ses exigences si on lui proposait un engagement de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025.

