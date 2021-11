Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba a enfin choisi sa prochaine destination !

Publié le 2 novembre 2021 à 19h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba aurait alarmé le PSG, le Real Madrid et la Juventus. Et selon la presse italienne, La Pioche aurait déjà fait son choix entre ces écuries européennes. En effet, Paul Pogba aurait annoncé à son agent, Mino Raiola, qu'il privilégiait un retour chez les Bianconeri.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups à 0€ avec les arrivées libres et gratuites de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Alors que Paul Pogba sera en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, le directeur sportif du PSG aimerait réitérer le même exploit avec lui. Toutefois, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, le Real Madrid et la Juventus seraient également en embuscade pour Paul Pogba. D'ailleurs, La Vieille Dame aurait actuellement les faveurs du champion du monde français.

Paul Pogba veut retrouver la Juventus