Mercato - Barcelone : L’absence de Sergio Agüero met le Barça en état d’urgence !

Publié le 2 novembre 2021 à 17h30 par T.M.

Ce lundi, le FC Barcelone a reçu une terrible nouvelle puisque Sergio Ramos sera absent pendant les 3 prochains mois à cause de ses récents problèmes cardiaques. Un coup dur pour le club catalan, qui devrait réagir en conséquence.

Arrivé au terme de son contrat avec Manchester City, Sergio Agüero avait choisi de revenir en Espagne, s’engageant avec le FC Barcelone. S’il n’a finalement pas l’occasion de jouer avec Lionel Messi, son ami, El Kun est tout de même un joueur du club catalan. Mais le début de cette nouvelle aventure est plutôt compliqué pour l’Argentin. Après avoir manqué le début de la saison pour des raisons physiques, Agüero avait récemment fait son retour, ayant même réussi à marquer lors du Classico face au Real Madrid. Mais à peine revenu, le buteur blaugrana doit déjà s’éloigner des terrains. En effet, face à Alavés, Sergio Agüero a inquiété tout le monde à cause de problèmes cardiaques. Et après différents tests médicaux, le verdict est finalement tombé ces dernières heures et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le FC Barcelone puisque le joueur de 33 ans sera absent pour les 3 prochains mois.

Agüero sera remplacé cet hiver !