Mercato - PSG : Leonardo doit-il recruter Frenkie de Jong ?

Publié le 2 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Pour étoffer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo penserait à recruter Frenkie de Jong. Selon vous, le directeur sportif du PSG doit-il recruter le pensionnaire du FC Barcelone ?

Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum lors du dernier mercato estival, Leonardo voudrait toujours renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché plusieurs noms, dont Franck Kessie (Milan AC) et Marcelo Brozovic (Inter), qui seront tous les deux en fin de contrat le 30 juin. Et d'après les indiscrétions d' El Nacional , Leonardo viendrait d'identifier un tout nouveau profil au milieu de terrain : Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong, une opportunité à saisir pour le PSG ?

Battu par le FC Barcelone à l'été 2019, le PSG serait prêt à retenter sa chance avec Frenkie de Jong. Et cette fois, le milieu de terrain du Barça - qui ne s'épanouirait plus en Catalogne à cause des grosses difficultés de son club - serait disposé à négocier avec l'écurie parisienne. Et pour arranger les affaires du PSG, le Barça ne fermerait pas la porte à un départ de Frenkie de Jong, à condition qu'une bonne offre arrive sur sa table.



