Mercato - PSG : Sergio Ramos sur le départ ? La réponse du PSG !

Publié le 2 novembre 2021 à 16h45 par T.M.

Ces dernières heures, la rumeur a évoqué un possible départ du PSG de Sergio Ramos. De quoi faire réagir le club de la capitale.

La cas Sergio Ramos fait de plus en plus parler au PSG. Cet été, Leonardo a sauté sur l’occasion pour récupérer l’ancien du Real Madrid, qui était alors libre. Un renfort de poids pour l’effectif de Mauricio Pochettino, notamment dans l’optique d’aller chercher la Ligue des Champions. Toutefois, la vérité est qu’aujourd’hui, Ramos n’a toujours pas joué avec le PSG. En effet, handicapé par son physique, l’Espagnol est toujours à l’écart du groupe, n’étant pas encore à 100%. Une situation qui devient de plus en plus alarmant, au point même de remettre en question son avenir à Paris. En effet, selon les derniers échos du Parisien , une rupture de contrat de Sergio Ramos ne serait plus une utopie.

Un départ n’est pas prévu !