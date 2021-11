Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce chouchou d’Ancelotti a les idées claires pour son avenir !

Publié le 2 novembre 2021 à 16h10 par La rédaction

Étincelant du côté du Napoli, Fabian Ruiz ne devrait cependant pas prolonger son contrat. Pour son avenir, le milieu de terrain rêverait de revenir en Espagne, une aubaine pour le Real Madrid.

Cette saison, Fabian Ruiz brille avec le Napoli. L’Espagnol est titulaire indiscutable dans la formation de Luciano Spalletti, leader de Serie A. Le milieu de terrain a pris part aux 14 rencontres du club napolitain dont 13 dès le début du match. De ce fait, quelques clubs commenceraient à s’intéresser à lui, dont le Real Madrid. Carlo Ancelotti voudrait de nouveau avoir Fabian Ruiz sous ses ordres et aurait recommandé à sa direction de le recruter. De son côté, l’international de la Roja ne devrait pas prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2023, d’autant plus qu’il nourrirait un certain rêve pour la suite de sa carrière.

Fabian Ruiz rêve de l’Espagne