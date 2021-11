Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace inattendue dans le dossier Adeyemi ?

Publié le 2 novembre 2021 à 18h15 par H.G.

Alors que le PSG est déjà concurrencé par de nombreux clubs dans le dossier Karim Adeyemi, un autre club serait prêt à passer à l’action pour le recruter.

Une folle bataille se prépare pour Karim Adeyemi. En effet, l’attaquant de 18 ans du RB Salzbourg est annoncé sur les tablettes des plus grandes écuries européennes, parmi lesquelles figurent le PSG, le Borussia Dortmund, le Bayern Munich, Liverpool, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid ainsi que l’Inter. Et cette liste pourrait très bientôt s’aligner si l’on en croit les derniers échos parus en Allemagne…

Le RB Leipzig va rencontrer les représentants de Karim Adeyemi