Mercato - PSG : Dénouement imminent dans ce dossier à 35M€ !

Publié le 2 novembre 2021 à 16h15 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Karim Adeyemi, le dossier pourrait connaître son dénouement bien plus rapidement que prévu.

En quête d’un successeur à Kylian Mbappé dans la mesure où il se dirige droit vers un départ libre en fin de saison, le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Karim Adeyemi dans cette optique. Cité comme figurant sur les tablettes de nombreuses autres écuries, l’attaquant de 18 ans pourrait quitter le RB Salzbourg moyennant une indemnité de transfert chiffrée à 35 M€ si l’on en croit les informations dévoilées ce mardi par SPORT1 .

Décision fin novembre pour l’avenir de Karim Adeyemi !