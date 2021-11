Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba prêt à faire un énorme sacrifice pour son avenir ?

Publié le 2 novembre 2021 à 20h10 par A.D.

Malgré l'intérêt du PSG et du Real Madrid, Paul Pogba préférerait faire son retour à la Juventus en 2022. Dans cette optique, La Pioche serait prête à un faire un énorme geste pour faciliter son rapatriement à Turin. En effet, Paul Pogba serait disposé à faire une croix sur une partie de son salaire si les Bianconeri lui proposaient un contrat de trois saisons.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba pourrait partir librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, au Real Madrid et à la Juventus. D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , Paul Pogba aurait déjà tranché entre ces trois cadors européens, et il privilégierait un retour à La Vieille Dame . Et pour faciliter son rapatriement, La Pioche serait prête à faire un énorme geste.

Paul Pogba pourrait baisser son salaire pour la Juve