Mercato - OM : Entre Arsenal et l’OM, William Saliba a déjà tranché !

Publié le 2 novembre 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que William Saliba n’a jamais pu se montrer avec l’équipe première d’Arsenal, le défenseur prêté cette saison à l’OM serait dans un esprit revanchard et serait prêt à convaincre le staff technique des Gunners la saison prochaine.

Bien qu’il se dit « 100% marseillais », comme il l’a fait savoir à Téléfoot dernièrement en effectuant le signe du rappeur local Jul en écoutant un des sons de l’artiste, William Saliba aurait la ferme intention de se servir de ses bonnes performances à l’OM, où il est prêté sans option d’achat pour l’intégralité de la saison, afin de revenir à Arsenal et postuler pour une place de titulaire régulier. « Il ne veut pas venir à Arsenal et rester sur le banc, ce n'est pas sa mentalité, il veut jouer pour Arsenal. La saison prochaine, il fera un dossier solide pour lui-même ». Voici le message que son préparateur physique Nicolas Saint-Maurice faisait récemment passer. Et bien que son entraîneur Jorge Sampaoli semble satisfait du rendement du défenseur central de l’OM, Saliba devrait bel et bien plier bagage en fin de saison.

Saliba n’attendrait qu’à prouver sa valeur à Arsenal